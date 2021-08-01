أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل مع الأشخاص المغرورين”

نجلاء مزيان: هبة بريس

شارك الفنان المغربي أنس الباز متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي، (شارك) قراره بشأن عدم اشتغاله مرة أخرى مع كل شخص مغرور على حد تعبيره.

ونشر الباز تدوينة بموقع “إنستغرام”، جاء فيها: “أنس وأعوذ بالله من قول أنس الباز، ممثل وفنان مغربي عالمي الحمد لله! لست من المؤثرين أو من الناس الذين يصورون أنفسهم وهم يبكون ليكسبوا تعاطف الجمهور”.

و واصل الباز قائلا: “الناس المغرورين أو الذين يعتقدون أنفسهم بأنهم كل شيء بغيتكم تعرفو أنني معتزل من الخدمة معكم ابتداء من اليوم إن شاء الله!”.

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