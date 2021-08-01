أكادير : إختفاء إبر ” لوڤينوكس” الخاصة بتخثر الدم من الصيدليات يربك المرضى

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن العديد من المرضى بمدينة أكادير، لم يجدوا بالصيدليات إبر السيولة من نوع لوڤينوكس 0.6 الخاصة بعلاج تخثر الدم .

ولم يعرف المرضى سبب إختفاء تلك الابر من الصيدليات مما يهدد حياتهم بالخطر، في حالة عدم إستعمالها في الوقت المناسب.

فيما قالت مصادر عليمة، أن إرتفاع حالات الاصابة بهذا المرض، ساهم في انقضاء المخزون بالصيدليات، دون تأكيد نفس المصدر هل الوضع مرتبط بإنتشار الاصابة بفيروس كورونا .

وتعد حقن لوفينوكس من مشتقات الهيبارين التي تستخدم لمنع تجلطات الدم غير الطبيعية، ويحتوي لوفينوكس على إنكسابارين كمادة فعالة.

تستخدم حقن لوفينوكس لمنع حدوث التجلطات في العديد من أمراض واضرابات الدم، بالإضافة للوقاية من تجلطات الدم عند المرضى طريحي الفراش لفترة طويلة، وأيضاً الوقاية من حدوث مضاعفات في الأوعية الدموية عند مرضى الذبحة الصدرية، والمرضى الذين أصيبوا بجلطة قلبية.

ومن المهم معرفة كيفية حقن إبرة لوفينوكس بطريقة صحيحة للاستفادة منها وتجنب المضاعفات في مكان الحقن.

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