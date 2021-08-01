الصةرة تعبيرية

“حزب مغربي” يدعو لمقاطعة الانتخابات المقبلة

2021-08-01 / 11:31 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

دعا حزب “النهج الديمقراطي”، المواطنين لمقاطعة الانتخابات المقبلة، معتبرا إياها مجرد فلكلور لتجميل وجه “المخزن”. على حد تعبيره.

وقال الحزب في بلاغ له، إن مقاطعة الانتخابات “موقف تجسده الجماهير في كل مناسبة انتخابية تعبيرا منها عن سخطها وعدم ثقتها في المسار الانتخابي برمته، باعتباره مجرد فولكلور لتجميل وجه المخزن القبيح واستمرار ذوي المصالح في استغلال كراسيهم باسم الجماهير للمزيد من قهرها واستغلالها”.

وفي شق اخر ؛ عبر الحزب عن إدانته للأحكام الجائرة والقاسية التي صدرت في حق كل من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكذا الناشط نور الدين العواج.

واعتبر أن هذه الأحكام “تندرج في إطار الهجمة البوليسية والتغول المخزني الذي أصبح اليوم يبين بوضوح تحول المغرب إلى دولة بوليسية، الشيء الذي يفند كل محاولاتها لتلميع صورتها على المستويين المحلي والدولي”.

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‫5 تعليقات

  1. لنفترض اننا قاطعنا الانتخابات ايها الحزب العتيد ما هو البديل الذي تقدمونه للمغاربة
    الانتخابات ستجرى يتجرى باغلبية المغاربة ام باقليتهم فعلى الاقل ادعوا المغاربة لاختيار افضل البرامج ان كانت هناك برامج طبعا والا فالاشخاص المعترف لهم بالنزاهة ونظافة السيرةوالتاريخ ماعدا ذلك فهو مضيعة للوقت

  5. لو كان الخوخ اداوي، اداوي راسو اولا… هاد خزعبلات حزب صغير جداً لا يكسب حتى برنامج يقنع به مناضليه على الاقل يشجع على الشغب السياسي .
    تمغربيت هي أن تكون مغربيا او لا تكون، اما الريع السياسي فهو غير مقبول، من الأحسن ان يستقيل أعضاء هاذا الحزب في هذا الوقت بالضبط ليبرهن للمغاربة انه صادق في ما يقول او انها فقط مراوغات سياسية للبقاء… 👀 😏

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