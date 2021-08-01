توقعات مديرية الأرصاد لطقس اليوم الأحد

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة فوق الجنوب-الشرقي والمناطق الشرقية والجنوبية، والأقاليم الصحراوية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي، مع تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، الجنوب-الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب بعض الزوابع الرملية المحلية الجنوبية وبالجنوب -الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشمال بالوسط والجنوب، ومعتدلة من الغرب بالأطلس الصغير وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي والمناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 19 و26 درجة بكل من المنطقة الشرقية، وأودية ملوية، وداخل الشياظمة ومنطقة سوس، والسايس وشرق الواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط ووالماس وبداخل كل من مناطق الشياظمة وسوس، تادلة وشرق الواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 16 و23 درجة على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 40 و47 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب-الشرقي، وما بين 32 و39 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس، السايس، المنطقة الشرقية، وادي ملوية، سوس، وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و32 درجة بالمرتفعات، منطقة طنجة وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وشمال المحمدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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