الناظور .. إحباط محاولة تهريب 290 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس-

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء مدينة الناظور، زوال اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب 290 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة بحرية صوب إحدى الدول الأوروبية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارته عن العثور على مجموعة من صفائح مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 290 كيلوغراما.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية الأمنية ، وفق المصدر ذاته، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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