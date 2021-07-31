من المسؤول عن إغلاق مركزي التلقيح ليومين متتاليين بمرتيل

2021-07-31 / 11:34 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

 

في ظل استمرار فيروس كورونا في التفشي و ارتفاع عدد الحالات الحرجة و كذا الوفيات، و لجوء الآلاف من المواطنين لمراكز التلقيح من أجل حماية أنفسهم.

تفاجأت ساكنة مرتيل بإغلاق مركزي التلقيح يوم أمس الجمعة، و كذا يومه السبت دون سابق إنذار و تبرير، الأمر الذي تسبب في حرمان العديد من المواطنين من الاستفادة من التطعيم خاصة أصحاب الجرعة الثانية.

استهتار يقابله سخط و استنكار من الساكنة التي طرحت عدة تساؤلات تصب في منحى واحد عن من المسؤول عن إغلاق مركزي التلقيح خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها المدينة إقبال كبير من الزوار المغاربة و ارتفاع عدد الحالات فيها.

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