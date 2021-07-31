خطاب العرش.. دعوة ملكية إلى دفن الماضي بين المغرب والجزائر

2021-07-31 / 11:32 مساءً
1
هبة بريس- الرباط

جدد الملك محمد السادس، اليوم السبت 31 يوليوز ، تمسك المملكة المغربية بسياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، مؤكدا على قوة الروابط والعناصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتوليه العرش ، حمل رسائل ود للجارة الرقية عكس جل التوقعات التي اتجهت صوب توجيه العاهل المغربي لرسائل مشفرة للجزائر بعد تصعيدها الأخير ضد وحدة المملكة الترابية ومعاكستها لمصالح الرباط ، مايؤكد أن سياسة المغرب الخارجية تروم التقارب والوحدة عوض التفرقة والتجزؤ.

رسالة الملك محمد السادس للجزائر بفتح الحدود المغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي ، تعد دعوة صريحة لدفن ماضي العلاقات المتشجنة بين البلدين الجارين بترك الأمور الخلافية جانبا والتركيز على مايخدم مصلحة الشعبين.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بودن : الملك خاطب العقل في الدولة الجزائرية و تمسك بالاخوة مع الشعب الجزائري

بودن : الملك خاطب العقل في الدولة الجزائرية و…

2021-08-01 / 10:15 صباحًا
Photo of الشرقاوي : الخطاب الملكي مشحون بالدين والأخلاق والقومية العربية

الشرقاوي : الخطاب الملكي مشحون بالدين والأخلاق والقومية العربية

2021-08-01 / 9:48 صباحًا
Photo of رئيس مركز : خطاب العرش بادرة نابعة “من القلب والعقل والحكمة”

رئيس مركز : خطاب العرش بادرة نابعة “من القلب…

2021-08-01 / 9:20 صباحًا
Photo of سفارة المغرب في الدومينيكان تنظم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية

سفارة المغرب في الدومينيكان تنظم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية…

2021-07-31 / 10:47 مساءً
Photo of الملك محمد السادس: لا الرئيس الحالي ولا السابق للجزائر ولا أنا مسؤولون عن إغلاق الحدود

الملك محمد السادس: لا الرئيس الحالي ولا السابق للجزائر…

2021-07-31 / 10:30 مساءً
Photo of أكاديمي بوركينابي يضع الصحراء المغربية في سياقها الجيوسياسي

أكاديمي بوركينابي يضع الصحراء المغربية في سياقها الجيوسياسي

2021-07-31 / 10:20 مساءً
Photo of الملك للشعب الجزائري : مايمسكم يمسنا ومايصيبكم يضرنا

الملك للشعب الجزائري : مايمسكم يمسنا ومايصيبكم يضرنا

2021-07-31 / 9:41 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يدعو الجزائر الى فتح الحدود

الملك محمد السادس يدعو الجزائر الى فتح الحدود

2021-07-31 / 9:24 مساءً
Photo of صيف العرب” يحرق “ربيعهم” وتونس في “حرب الردة”

صيف العرب” يحرق “ربيعهم” وتونس في “حرب الردة”

2021-07-31 / 8:09 مساءً
Photo of عمدة سبتة: أحداث الهجرة أشعرتنا وكأننا على حافة الهاوية

عمدة سبتة: أحداث الهجرة أشعرتنا وكأننا على حافة الهاوية

2021-07-31 / 7:15 مساءً

تعليق واحد

  1. والله،مادم العسكر،يحكم البلاد لن تفتح الحدود ان،الكراهية ورثها،من المجرم بوخروبة وأمثاله والجزائر اخطرمن،اليهود على المغرب ولكن الشعب،المغربي بالمرصاد،لهؤلاء الاغبياء،العجزة، لو كانوا يخافون الله،لكان،مكانهم في المسجد،وليس،في كراسي،الحكم،والرجل،ادا تعدى،الستين،ولم يتب يحاسبه الله،على،جميع ذنوبه مند ان بلغ سن البلوغ وحتى،الى اخر،ثانية،من عمره،والحديث صحيح،لرسول الله،وأن على قلوبهم،اقفالها،حتى،يلقون الله،بقلب،غير،سليم،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق