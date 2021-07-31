خطاب العرش.. دعوة ملكية إلى دفن الماضي بين المغرب والجزائر
هبة بريس- الرباط
جدد الملك محمد السادس، اليوم السبت 31 يوليوز ، تمسك المملكة المغربية بسياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، مؤكدا على قوة الروابط والعناصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتوليه العرش ، حمل رسائل ود للجارة الرقية عكس جل التوقعات التي اتجهت صوب توجيه العاهل المغربي لرسائل مشفرة للجزائر بعد تصعيدها الأخير ضد وحدة المملكة الترابية ومعاكستها لمصالح الرباط ، مايؤكد أن سياسة المغرب الخارجية تروم التقارب والوحدة عوض التفرقة والتجزؤ.
رسالة الملك محمد السادس للجزائر بفتح الحدود المغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي ، تعد دعوة صريحة لدفن ماضي العلاقات المتشجنة بين البلدين الجارين بترك الأمور الخلافية جانبا والتركيز على مايخدم مصلحة الشعبين.
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والله،مادم العسكر،يحكم البلاد لن تفتح الحدود ان،الكراهية ورثها،من المجرم بوخروبة وأمثاله والجزائر اخطرمن،اليهود على المغرب ولكن الشعب،المغربي بالمرصاد،لهؤلاء الاغبياء،العجزة، لو كانوا يخافون الله،لكان،مكانهم في المسجد،وليس،في كراسي،الحكم،والرجل،ادا تعدى،الستين،ولم يتب يحاسبه الله،على،جميع ذنوبه مند ان بلغ سن البلوغ وحتى،الى اخر،ثانية،من عمره،والحديث صحيح،لرسول الله،وأن على قلوبهم،اقفالها،حتى،يلقون الله،بقلب،غير،سليم،