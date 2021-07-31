خطاب العرش.. دعوة ملكية إلى دفن الماضي بين المغرب والجزائر

2021-07-31 / 11:32 مساءً
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هبة بريس- الرباط

جدد الملك محمد السادس، اليوم السبت 31 يوليوز ، تمسك المملكة المغربية بسياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، مؤكدا على قوة الروابط والعناصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتوليه العرش ، حمل رسائل ود للجارة الرقية عكس جل التوقعات التي اتجهت صوب توجيه العاهل المغربي لرسائل مشفرة للجزائر بعد تصعيدها الأخير ضد وحدة المملكة الترابية ومعاكستها لمصالح الرباط ، مايؤكد أن سياسة المغرب الخارجية تروم التقارب والوحدة عوض التفرقة والتجزؤ.

رسالة الملك محمد السادس للجزائر بفتح الحدود المغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي ، تعد دعوة صريحة لدفن ماضي العلاقات المتشجنة بين البلدين الجارين بترك الأمور الخلافية جانبا والتركيز على مايخدم مصلحة الشعبين.

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