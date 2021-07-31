سفارة المغرب في الدومينيكان تنظم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية

2021-07-31 / 10:47 مساءً
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هبة بريس- و م ع

تعبأت سفارة المغرب في سانت دومينغو لفائدة الجالية المغربية المقيمة في جمهورية الدومينيكان وفنزويلا وهايتي، من خلال تنظيم قنصلية متنقلة يومي 30 و31 يوليوز في سانت دومينغو، وذلك من أجل القيام بعملية تجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وذكرت السفارة، في بلاغ، أن هذه المبادرة تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين الخدمات القنصلية وتقريب الإدارة من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.

وأشارت إلى أن “هذه العملية، التي شهدت تدفقا هائلا للمواطنين، مكنت المغاربة المقيمين بالخارج من الحصول على بطاقة التعريف المغربية الخاصة بهم أو تجديدها، سواء البالغين أو القاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، المستقرين في بلدان الاعتماد الثلاثة”.

وبهذه المناسبة، أوضح سفير المغرب في جمهورية الدومينيكان، السيد زكرياء الكوميري، لأفراد الجالية الحاضرين، أن هذه المبادرة تستجيب لضرورة تقديم خدمة قنصلية عالية الجودة وقريبة لجميع المواطنين المغاربة.

كما شدد على أن مساعدة وحماية ومواكبة والدفاع عن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج يقع في صلب الالتزام المستمر لمجموع أعضاء  السلك الدبلوماسي المغربي المنتشر عبر العالم.

وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى للجالية المغربية المقيمة في الخارج، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الوطن الأم.

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