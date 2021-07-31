طرفاية: مراسيم الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش

2021-07-31 / 10:45 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

بمناسبة الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عظيما، تخليدا للذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، ترأس السيد محمد حميم عامل عمالة طرفاية حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي والذي إحتضنته قاعة المؤتمرات بمقر عمالة إقليم طرفاية،وذلك مساء اليوم السبت31 يوليوز2021.

حيث حضر إلى جانب عامل إقليم طرفاية، الكاتب العام للعمالة و عمدة المدينة، ورئيس المجلس الإقليمي محمد سالم باهيا، وكذا رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم ورجالات السلطة بمختلف رتبهم وكذا عدة شخصيات مدنية وعسكرية، و مسؤولي المصالح الخارجية بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات، الجمعوية وعدد من المواطنين والفاعلين السياسيين.

التدابير الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، كانت حاضرة بقوة حيث تم تخصيص وحدة طبية متخصصة، بمدخل مقر العمالة من أجل الكشف عن درجة حرارة الحاضرين، قبل ولوج القاعة وكذا تخصيص مواد التعقيم بمدخل القاعة لأجل اليدين.

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