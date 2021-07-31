الملك محمد السادس: لا الرئيس الحالي ولا السابق للجزائر ولا أنا مسؤولون عن إغلاق الحدود

هبة بريس- الرباط

دعا الملك محمد السادس، الجزائر الى فتح الحدود بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين ، مؤكدا أنه ليس هناك أي منطق معقول، يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود، أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم، أي مبرر مقبول.

وأضاف الملك محمد السادس قائلا :” لافخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا، مسؤولين على قرار الإغلاق.” مضيفا :”ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا، على استمراره؛ أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا.”

وأردف جلالة الملك قائلا :”أما ما يقوله البعض، بأن فتح الحدود لن يجلب للجزائر، أو للمغرب، إلا الشر والمشاكل؛ فهذا غير صحيح. وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة.”

” فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول، التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام، من أطروحات مغلوطة، بأن المغاربة يعانون من الفقر، ويعيشون على التهريب والمخدرات.”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0