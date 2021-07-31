الملك محمد السادس: لا الرئيس الحالي ولا السابق للجزائر ولا أنا مسؤولون عن إغلاق الحدود

2021-07-31 / 10:30 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

دعا الملك محمد السادس، الجزائر الى فتح الحدود بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين ، مؤكدا أنه ليس هناك أي منطق معقول، يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود، أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم، أي مبرر مقبول.

وأضاف الملك محمد السادس قائلا :” لافخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا، مسؤولين على قرار الإغلاق.” مضيفا :”ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا، على استمراره؛ أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا.”

وأردف جلالة الملك قائلا :”أما ما يقوله البعض، بأن فتح الحدود لن يجلب للجزائر، أو للمغرب، إلا الشر والمشاكل؛ فهذا غير صحيح. وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة.”

” فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول، التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام، من أطروحات مغلوطة، بأن المغاربة يعانون من الفقر، ويعيشون على التهريب والمخدرات.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفارة المغرب في الدومينيكان تنظم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية

سفارة المغرب في الدومينيكان تنظم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية…

2021-07-31 / 10:47 مساءً
Photo of أكاديمي بوركينابي يضع الصحراء المغربية في سياقها الجيوسياسي

أكاديمي بوركينابي يضع الصحراء المغربية في سياقها الجيوسياسي

2021-07-31 / 10:20 مساءً
Photo of الملك للشعب الجزائري : مايمسكم يمسنا ومايصيبكم يضرنا

الملك للشعب الجزائري : مايمسكم يمسنا ومايصيبكم يضرنا

2021-07-31 / 9:41 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يدعو الجزائر الى فتح الحدود

الملك محمد السادس يدعو الجزائر الى فتح الحدود

2021-07-31 / 9:24 مساءً
Photo of صيف العرب” يحرق “ربيعهم” وتونس في “حرب الردة”

صيف العرب” يحرق “ربيعهم” وتونس في “حرب الردة”

2021-07-31 / 8:09 مساءً
Photo of عمدة سبتة: أحداث الهجرة أشعرتنا وكأننا على حافة الهاوية

عمدة سبتة: أحداث الهجرة أشعرتنا وكأننا على حافة الهاوية

2021-07-31 / 7:15 مساءً
Photo of مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة يشيد بالدور الفعال للمغرب قاريا

مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة يشيد بالدور الفعال للمغرب قاريا

2021-07-31 / 4:55 مساءً
Photo of أردوغان مبرقا الملك: “واثقون أن علاقاتنا الثنائية ستتعزز أكثر”

أردوغان مبرقا الملك: “واثقون أن علاقاتنا الثنائية ستتعزز أكثر”

2021-07-31 / 12:21 مساءً
Photo of العمراني يسلط الضوء على الخيارات المتبصرة للملك

العمراني يسلط الضوء على الخيارات المتبصرة للملك

2021-07-30 / 10:02 مساءً
Photo of إسبانيا تتحدث عن تقدم “بسيط وحذر” مع المغرب

إسبانيا تتحدث عن تقدم “بسيط وحذر” مع المغرب

2021-07-30 / 9:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق