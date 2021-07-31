عشرات الآلاف يتظاهرون في عدد من المدن الفرنسية ضد إجبارية التلقيح

2021-07-31 / 9:27 مساءً
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هبة بريس- وكالات

شارك عشرات الآلاف من جديد السبت في المظاهرات المناوئة لـ”الشهادة الصحية” في فرنسا رغم انتشار المتحورة دلتا في أماكن قضاء الإجازات وخصوصا في أراضي ما وراء البحار.

عشية هذه التعبئة، توقعت السلطات مشاركة 150 ألف شخص. والسبت الماضي جمعت الاحتجاجات 161 ألف شخص و 110 آلاف قبل أسبوع.

وصادق البرلمان الفرنسي الأحد الماضي بشكل نهائي على الشهادة الصحية التي تفرض إبراز شهادة تطعيم كاملة ضد كوفيد-19 أو فحص سلبي حديث العهد.

والشهادة الصحية المعمول بها في الأماكن الثقافية والترفيهية منذ 21 تموز/يوليو، تم توسيعها لتشمل المقاهي والمعارض والمطاعم والقطارات اعتبارا من 9غشت .

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