الملك محمد السادس يدعو الجزائر الى فتح الحدود

هبة بريس- الرباط

دعا الملك محمد السادس، الجزائر، إلى فتح الحدود المغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك خدمة لمصلحة الشعبين والوحدة المغاربية.

وأضاف جلالة الملك, مساء اليوم السبت 31 يوليوز، في خطاب موجه للشعب بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المياميين ،أنه منذ التوقيع على اتفاقية مراكش التأسيسية لاتحاد مغاربي سنة 1989 عمل المغرب جاهدا على توطيد العلاقات الأخوية مع الجزائر إلى أن تم افتعال قضية الصحراء التي عطلت المشروع المغاربي.

واعتبر جلالة الملك بأن المرحلة الراهنة تستوجب تجاوز الخلافات والماضي والنظر بعين المستقبل خدمة لمصلحة الشعبين الذين تجمعها روابط الاخوة والثقافة والمصير المشترك.

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