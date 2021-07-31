الملك محمد السادس يدعو الجزائر الى فتح الحدود

2021-07-31 / 9:24 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

دعا الملك محمد السادس، الجزائر، إلى فتح الحدود المغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك خدمة لمصلحة الشعبين والوحدة المغاربية.

وأضاف جلالة الملك, مساء اليوم السبت 31 يوليوز، في خطاب موجه للشعب بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المياميين ،أنه منذ التوقيع على اتفاقية مراكش التأسيسية لاتحاد مغاربي سنة 1989 عمل المغرب جاهدا على توطيد العلاقات الأخوية مع الجزائر إلى أن تم افتعال قضية الصحراء التي عطلت المشروع المغاربي.

واعتبر جلالة الملك بأن المرحلة الراهنة تستوجب تجاوز الخلافات والماضي والنظر بعين المستقبل خدمة لمصلحة الشعبين الذين تجمعها روابط الاخوة والثقافة والمصير المشترك.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس: لا الرئيس الحالي ولا السابق للجزائر ولا أنا مسؤولون عن إغلاق الحدود

الملك محمد السادس: لا الرئيس الحالي ولا السابق للجزائر…

2021-07-31 / 10:30 مساءً
Photo of أكاديمي بوركينابي يضع الصحراء المغربية في سياقها الجيوسياسي

أكاديمي بوركينابي يضع الصحراء المغربية في سياقها الجيوسياسي

2021-07-31 / 10:20 مساءً
Photo of الملك للشعب الجزائري : مايمسكم يمسنا ومايصيبكم يضرنا

الملك للشعب الجزائري : مايمسكم يمسنا ومايصيبكم يضرنا

2021-07-31 / 9:41 مساءً
Photo of صيف العرب” يحرق “ربيعهم” وتونس في “حرب الردة”

صيف العرب” يحرق “ربيعهم” وتونس في “حرب الردة”

2021-07-31 / 8:09 مساءً
Photo of عمدة سبتة: أحداث الهجرة أشعرتنا وكأننا على حافة الهاوية

عمدة سبتة: أحداث الهجرة أشعرتنا وكأننا على حافة الهاوية

2021-07-31 / 7:15 مساءً
Photo of مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة يشيد بالدور الفعال للمغرب قاريا

مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة يشيد بالدور الفعال للمغرب قاريا

2021-07-31 / 4:55 مساءً
Photo of أردوغان مبرقا الملك: “واثقون أن علاقاتنا الثنائية ستتعزز أكثر”

أردوغان مبرقا الملك: “واثقون أن علاقاتنا الثنائية ستتعزز أكثر”

2021-07-31 / 12:21 مساءً
Photo of العمراني يسلط الضوء على الخيارات المتبصرة للملك

العمراني يسلط الضوء على الخيارات المتبصرة للملك

2021-07-30 / 10:02 مساءً
Photo of إسبانيا تتحدث عن تقدم “بسيط وحذر” مع المغرب

إسبانيا تتحدث عن تقدم “بسيط وحذر” مع المغرب

2021-07-30 / 9:21 مساءً
Photo of تارودانت : البام يعزز صفوفه بإلتحاق اعضاء سابقين من البيجيدي بهوارة

تارودانت : البام يعزز صفوفه بإلتحاق اعضاء سابقين من…

2021-07-30 / 7:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق