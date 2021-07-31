كورونا المغرب
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أزيد من 1000 حالة إصابة جديدة بسوس ماسة تزيد من خطورة الوضع

2021-07-31 / 5:41 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

يزداد الوضع سوءا بالبلاد ، بعد أرتفاع حالات الاصابة خلال يوم السبت، بعد تسجيل7529 حالة اصابة جديدة و53 حالة وفاة مقابل 4522 حالة شفاء وهو ما يؤكد استمرار تفشي الوباء بعدد من جهات المملكة بشكل خطير وما يزيد الامر تعقيدا تنامي وارتفاع حالات الوفيات بشكل يومي .

على مستوى جهة سوس ماسة ، والتي تحتل الان مرتبة رابعة ضمن جهات المملكة للحالات المؤكدة، بعد تسجيلها لما مجموعه 1139 حالة جديدة، مما يؤكد تغلغل الوباء وانتشاره بشكل خطير وصادم مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ، كما توزعت الحالات المؤكدة الجديدة بالجهة كالاتي :

اكادير اداوتنان 540 حالة جديدة
انزكان ايت ملول 323 حالة جديدة
تارودانت 156 حالة جديدة
اشتوكة ايت باها 64 حالة جديدة
تزنيت 56 حالة جديدة .

اما بخصوص الوفيات الجديدة فتوزعت على اقاليم اكادير اداوتنان ـ تارودانت و تزنيت بمعدل حالة وفاة لكل اقليم.

ويرى مراقبون أن الوضع الوبائي اصبح مقلق بالنظر للحالات اليومية المسجلة، مما يهدد بإنهيار المنظومة الوقائية مقابل تسجيل تراخي واستهتار بعض المواطنين بالتدابير الاحترازية الوقائية المفروضة.

كما أن تراخي السلطات في التطبيق الفعلي للقرار الحكومي بخصوص التدابير الإحترازية وضعف الرقابة على الفضاءات العامة والخاصة والنقل العمومي، ساهم في ارتفاع حالات الاصابة بالوباء.

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تعليق واحد

  1. انها نفس الحالة التي اصابت البلاد مباشرة بعد عيد الأضحى للعام الماضي، الم نكن في أمس الحاجة لالغاء هذه الشهيرة في هذه الظروف العصيبة؟ أليس لمدبري الشأن العام النصيب الاوفر جراء التراخي واللامبالات بالوضع؟ فاكتضاض المقاهي لدليل قاطع على تطبيق الاحتراز الصحي بحدافره.

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