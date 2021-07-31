مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة يشيد بالدور الفعال للمغرب قاريا

هبة بريس

أشاد مفوض الاتحاد الافريقي المكلف بالتجارة والصناعة ألبرت موشنغا بالدور الفعال للمغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داخل المؤسسة القارية.

وقال السيد موشنغا، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده أمس الجمعة بمقر الاتحاد الافريقي مع السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا السيد محمد العروشي، إن “المغرب عضو جد نشيط في أسرة الاتحاد الإفريقي. لقد تطور دور المملكة الفعال داخل الاتحاد بفضل جلالة الملك محمد السادس، الذي يعد زعيما إفريقيا “.

وأبرز المسؤول الإفريقي أن ” المغرب جزء من إفريقيا وإفريقيا جزء من المغرب “، لافتا إلى التعاون الوثيق مع المملكة من أجل إيجاد حلول لصالح الانتعاش الاقتصادي السريع لإفريقيا.

وتطرق السيدان العروشي وموتشنغا، خلال هذا اللقاء، بالأساس، للتنسيق بين بعثة المملكة وقسم التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي، وخصوصا إعداد خطة عمل للسنوات الـ 12 المقبلة، علما أن المغرب سيترأس اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين حول القضايا الاقتصادية والتجارية.

كما تناول الجانبان مسألة استمرار الحوار والتفاعل حول سبل الاستجابة للتحديات الراهنة التي تفرضها جائحة كوفيد -19، خصوصا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على القارة.

وأبرز الدبلوماسي المغربي ومفوض الاتحاد الإفريقي أيضا الدور الرئيسي للمغرب في مجال التصنيع على ضوء المشاريع المنجزة، والمبادرات التي اتخذتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما النمودح التنموي الجديد.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق للزيارة المرتقبة للسيد ألبرت موتشنغا للمغرب، كما أعرب مفوض الاتحاد الإفريقي عن أحر تهانئه للمملكة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.

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