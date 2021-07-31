تسجيل 7529 إصابة و53 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 7529 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 623.528 حالة في المغرب.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9785.
وتم التأكد من 4522 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 561.93O.
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بصراحة يجب على الدولة المغربية فرض حظر التجوال لتفادي المزيد من الاصابات بفيروس كورونا وتجنب كارثة إنسانية وشيكة