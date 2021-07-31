تسجيل 7529 إصابة و53 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 7529 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 623.528 حالة في المغرب.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9785.
وتم التأكد من 4522 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 561.93O.
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8 تعليقات
بصراحة يجب على الدولة المغربية فرض حظر التجوال لتفادي المزيد من الاصابات بفيروس كورونا وتجنب كارثة إنسانية وشيكة
الحمدلله على الانخفاظ الملموس هذا اليوم نرجوا انشاءالله في الأيام القادمة انحفاظ اكثر
يجب على الحكومة المغربية فرض أكثر حظر التجول بالاخص في الاسواق حتى نتفادى المزيد من الاصابات وتجنب كارثة إنسانية لايحمد عقباها
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء وارحم الذين توفاوا بهذا الوباء
رغم هذآ الانخفاض يجب الإنتباه جيد
لاتستهزوا بالمرض كورونا لازلت تنتشر وتاخذمنا اعز الناس علينا فارجوكم خذوا الحيطة والحذر من هذآ الوباء االفتاك
الحمدلله على عملية التلقيح التي مرت بنجاح نتمنى ان تعم الفائدة للجميع
يجب على المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية