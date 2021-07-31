قطر تحرز أول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخها

هبة بريس - وكالات

أحرزت قطر، اليوم السبت، أول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخها، من خلال رباع من أصول مصرية، هو فارس إبراهيم حسونة.

وحاز حسونة الميدالية، عقب فوزه في منافسات رفع الأثقال لوزن 96 كيلو غرام في أولمبياد طوكيو 2020، بحسب بوابة “الأهرام” المصرية.

يشار إلى أن حسونة أمضى عامين في التدريب من أجل منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وكان آخرها معسكر تدريبي في جورجيا بأمريكا، وفقا لـصحيفة “الراية” القطرية.

وظل حسونة يتدرب لمدة 6 ساعات يوميا داخل المعسكر تحت إشراف والده ومدربه، بطل المنتخب المصري السابق في رفع الأثقال، إيراهيم حسونة.

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