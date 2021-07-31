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فاس.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف جناة في حالة سكر

2021-07-31 / 3:38 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

اضطر عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح اليوم السبت 31 يوليوز الجاري، لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون اللجوء لاستعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و36 سنة، والذين كانوا في حالة سكر واندفاع قوية وعرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف أربعة أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة ويتبادلون العنف ويلحقون خسائر مادية بممتلكات الغير، غير أن واحدا منهم أبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر مقدما الشرطة لإشهار سلاحيهما الوظيفيين بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الرابع بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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