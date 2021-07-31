سلطات أكادير تغلق 17 مطعما بسبب عدم الالتزام بالتدابير الصحية

2021-07-31 / 2:22 مساءً
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أحمد وزروتي - هبة بريس

أغلقت السلطات المحلية التابعة لمقاطعة تالبرجت سبعة عشر مطعما أمس الحمعة بسبب عدم احترام الإجراءات الإحترازية التي تنص عليها القوانين الصادرة في حالة الطوارئ التي يعيشها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصادر هبة بريس أن لجنة يرأسها قائد المقاطعة تجولت بجل المطاعم المتواجدة بمنطقة تالبرجت، حيث رصدت خروقات لأصحاب المطاعم تتعلق بعدم احترام النسبة المسموح بها وهي خمسون في المائة من الطاقة الاستيعابية للمحل، وكذا احترام التباعد الضروري لعدم انتقال العدوى.

وأضافت مصادرنا أن اللجنة عاقبت المحلات المعنية، ومنها من يقدم المشروبات الكحولية للزبائن، عاقبتهم بإغلاق المحل لمدة ثمانية أيام، على أساس عودة اللجنة من جديد والتأكد من احترام أصحاب المحلات للتدابير المعمول بها إثر الانتشار المخيف للسلالة المتحورة دلتا ، حسب الأرقام التي تزود بها وزارة الصحة الرأي العام الوطني.

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