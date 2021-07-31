سعد لمجرد والبشير عبدو

بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان “هادي غير البداية”

2021-07-31 / 2:00 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

طرح الفنان البشير عبدو عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب، أغنية وطنية جديدة بمناسبة عيد العرش جمعته بنجله سعد لمجرد .

“هادي غير البداية” هي أغنية وطنية من ألحان رضوان ديري، كلمات محمد أشرف أديب، و غناء كل من البشير عبدو و سعد لمجرد، و هي إهداء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.

و في سياق متصل، نشر “المعلم” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، تدوينة يعرب من خلالها عن مدى فخره و امتنانه لصاحب الجلالة على كل الإنجازات التي قدمها للمغرب.

و كتب :”بكل الحب الخالص والولاء الصادق نحن كفنانين نهدي لصاحب الجلالة سيدي محمد السادس حفظه الله ونصره هاته الأغنية الوطنية المعبرة عن افتخارنا بما تحقق من انجازات كبيرة ببلدنا المغرب الحبيب في عهد ملكنا الغالي هاته الأغنية عنوانها “هادي غير البداية”

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