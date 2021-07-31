راشد الغنوشي

الغنوشي: الاستفراد بالحكم لن يزيد إلا انتشار الفساد والمحسوبية

2021-07-31 / 1:33 مساءً
3
هبة بريس - وكالات

جددت حركة “النهضة” التونسية، اليوم السبت، دعوتها لرئيس البلاد قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته الاستثنائية التي أصدرها أخيرا التي شملت إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

ودعت النهضة، في بيان لها، إلى إطلاق حوار بين الأطياف السياسية كافة يلتزم الجميع بمخرجاته للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن “الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الرئيس خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها”.

وأكدت الحركة أن “المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران”.

وحملت النهضة المسؤولية للجميع أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، مشيرةً إلى أن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن.

وجددت الحركة، في ختام بيانها، “دعوتها السيد رئيس الجمهورية [قيس سعيد] لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تسجل أول حالة بمرض الفطر الأسود

تونس تسجل أول حالة بمرض الفطر الأسود

2021-07-31 / 2:50 مساءً
Photo of بسبب تفشي متحور دلتا.. الصين تعود للإغلاقات

بسبب تفشي متحور دلتا.. الصين تعود للإغلاقات

2021-07-31 / 12:37 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يغرم “أمازون” 746 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يغرم “أمازون” 746 مليون يورو

2021-07-31 / 11:37 صباحًا
Photo of شباب “حركة النهضة” يطالبون الغنوشي بتغليب مصلحة تونس

شباب “حركة النهضة” يطالبون الغنوشي بتغليب مصلحة تونس

2021-07-31 / 11:21 صباحًا
Photo of تقرير: 23 بؤرة حول العالم تعاني من الجوع

تقرير: 23 بؤرة حول العالم تعاني من الجوع

2021-07-31 / 10:30 صباحًا
Photo of قيس سعيد: “لن أتحول إلى ديكتاتور في هذه السن”

قيس سعيد: “لن أتحول إلى ديكتاتور في هذه السن”

2021-07-31 / 9:41 صباحًا
Photo of غوتيريس: نعول على المغرب في المساعدة على تقوية الأمم المتحدة

غوتيريس: نعول على المغرب في المساعدة على تقوية الأمم…

2021-07-31 / 9:25 صباحًا
Photo of بعد إعتقال النائب ياسين العياري.. تونس توقف ​​​​​​النائب ماهر زيد..

بعد إعتقال النائب ياسين العياري.. تونس توقف ​​​​​​النائب ماهر…

2021-07-30 / 11:17 مساءً
Photo of الشرطة الألمانية تستبعد فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار ببرلين

الشرطة الألمانية تستبعد فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار…

2021-07-30 / 10:05 مساءً
Photo of وثائق داخلية أميركية : المتحور “دلتا” مُعد مثل مرض جدري الماء

وثائق داخلية أميركية : المتحور “دلتا” مُعد مثل مرض…

2021-07-30 / 9:29 مساءً

‫3 تعليقات

  1. الفساد والمحسوبية سببهما امثالك ؛ اذا ابتعدت عن طريق رءيس الجمهورية فسوف تنجح الديمقراطية في تونس. ارحل يا غنوشي عن الحقل السياسي واترك الشرفاء يتدبرون امر البلاد

  2. باسم الله الرحمان الرحيم.
    ألا يعلم الغنوشي وحزبه أن طاعة ولي الأمر واجبة والدعوة إلى الفتنة حرام شرعا.
    لماذا لا يتركون الرئيس يمضي في إصلاحاته وينفذون قراراته وبعدئذ يحاسبه الشعب في الانتخابات الرئاسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق