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ارتفاع القروض البنكية بنسبة 4.1% خلال شهر يونيو

2021-07-31 / 1:10 مساءً
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1 في المئة خلال يونيو الماضي، مقابل 2,9 في المائة خلال شهر ماي 2021.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو 2021، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.2 في المائة خلال شهر يونيو بعد 1.8 في المائة في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفعت القروض المقدمة للأسر بنسبة 5,8 بالمائة.

وأضاف المصدر ذاته أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 9.7 في المائة، بعد 6.1 في المائة، وركود القروض العقارية في نسبة 4,4 في المائة، وارتفاع في قروض الاستهلاك بنسبة 1.6 في المائة بعد 0.1 في المائة، وتراجع قروض التجهيز بنسبة 2.8 في المائة مقابل 4.9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية بلغت 9.2 في المائة في شهر يونيو، بعد 12.2 في المائة في ماي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,4 في المائة.

وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات المتاحة على أساس الربع سنوي، إلى زيادة سنوية للقروض البنكية الاجمالية بنسبة 3,7 في المائة في يونيو مقابل 3.3 في مارس 2021.

ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاع القروض الممنوحة للشركات التي تنشط في “الصناعات التحويلية” والقروض المخصصة لقطاعات “البناء والأشغال العمومية” و “التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” بنسب 10.8 و4.6 و1.1 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت وتيرة نمو جاري القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” ب0.3 في المائة، والقروض المقدمة لقطاع “الكهرباء، الغاز والماء” بـ17 في المائة.

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