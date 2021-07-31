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وجدة .. تعزيز الامن بإفتتاح دائرة الشرطة الثانية عشر

2021-07-31 / 12:48 مساءً
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هبة بريس - وجدة

في سياق الاحتفالات بالذكرى 22 لعيد العرش المجيد، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الجمعة 30 يوليوز الجاري، إشارة الانطلاقة للعمل بالمقر الجديد لدائرة الشرطة الثانية عشر التابعة لولاية أمن وجدة، والتي تندرج في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تطوير وعصرنة وتدعيم البنيات التحتية الشرطية.

ويحتوي المقر الجديد لدائرة الشرطة الثانية عشر، الواقع بحي “أنكاد لازاري” بمدينة وجدة، على مجموعة من المرافق وبنيات الاستقبال والوسائل اللوجستكية التي تقدم خدمات أمنية من المستوى الأول، تهدف من جهة إلى تكثيف التغطية الأمنية لشرطة القرب فضلا عن تقريب الخدمات الشرطية ذات الطابع الإداري والخدماتي من المواطنين من جهة ثانية.

كما تتوفر البناية الجديدة للدائرة الأمنية المحدثة على مجموعة من مرافق الاستقبال والتوجيه التي ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية، وذلك وفق معايير الجودة والفعالية المعتمدة على الصعيد الوطني.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.

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