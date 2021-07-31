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أردوغان مبرقا الملك: “واثقون أن علاقاتنا الثنائية ستتعزز أكثر”

2021-07-31 / 12:21 مساءً
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد.

وعبر السيد أردوغان، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب التركي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبالازدهار والرفاه للشعب المغربي الصديق والشقيق.

كما أكد الرئيس التركي أن “تطوير العلاقات الودية القائمة بين بلدينا، بإرادة مشتركة، سيساهم في ازدهار ورفاه الشعبين، وكذا في تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين”.

وأعرب السيد أردوغان عن ثقته بأن العلاقات الثنائية “ستتعزز أكثر بفضل جهودنا المشتركة”.

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