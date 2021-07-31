TOKYO, JAPAN - JULY 31: Ferguson Cheruiyot Rotich of Team Kenya and Peter Bol of Team Australia compete in the Men's 800m Round 1 - Heat 1 on day eight of the Tokyo 2020 Olympic Games at Olympic Stadium on July 31, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

أولمبياد طوكيو.. الكص ونبيل يتأهلان إلى نصف نهائي سباق 800 متر

2021-07-31 / 10:04 صباحًا
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هبة بريس

تأهل العداءان المغربيان عبد العاطي الكص وأسامة نبيل، صباح اليوم السبت، إلى نصف نهائي سباق 800 متر في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “طوكيو 2020”.

وتأهل عبد العاطي الكص في المركز في المركز الرابع بتوقيت (دقيقة و44 ثانية و84 جزء من الثانية)، حيث تأهل بأفضل توقيت.

وجاء مواطنه أسامة نبيل في المركز الخامس بتوقيت (دقيقة و45 ثانية و64 جزء من الثانية)، حيث تأهل بدوره بأفضل توقيت.

في المقابل، أقصي العداء مصطفى إسماعيلي بعدما حل رابعا بتوقيت (دقيقة و46 ثانية و5 أجزاء من الثانية).

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