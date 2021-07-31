أولمبياد طوكيو.. الكص ونبيل يتأهلان إلى نصف نهائي سباق 800 متر

هبة بريس

تأهل العداءان المغربيان عبد العاطي الكص وأسامة نبيل، صباح اليوم السبت، إلى نصف نهائي سباق 800 متر في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “طوكيو 2020”.

وتأهل عبد العاطي الكص في المركز في المركز الرابع بتوقيت (دقيقة و44 ثانية و84 جزء من الثانية)، حيث تأهل بأفضل توقيت.

وجاء مواطنه أسامة نبيل في المركز الخامس بتوقيت (دقيقة و45 ثانية و64 جزء من الثانية)، حيث تأهل بدوره بأفضل توقيت.

في المقابل، أقصي العداء مصطفى إسماعيلي بعدما حل رابعا بتوقيت (دقيقة و46 ثانية و5 أجزاء من الثانية).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0