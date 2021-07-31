في الصورة انطونيو غوتيريس

غوتيريس: نعول على المغرب في المساعدة على تقوية الأمم المتحدة

2021-07-31 / 9:25 صباحًا
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هبة بريس

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب غوتيريش، في هذه البرقية، عن بالغ تقديره لجلالة الملك، وعن تهانئه للشعب المغربي.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه “يعول على المملكة المغربية في المساعدة على تقوية الأمم المتحدة وبناء عالم أفضل وأكثر سلاما للجميع”.

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تعليق واحد

  1. هنيىا للمغرب بهذه المفخرة الكبرى التي جاءت على لسان الامين العام للامم المتحدة في حق بلادنا الذي اصبح يعول عليه نظرا للدور الفعال الذي اصبح يلعبه على الساحة الدولية في جميع المجالات مما يدل ان المغرب بدا قوة اقليمية مشهود بها كل ذلك تاتى بفضل السياسة النبيلة والحكيمة التي ينهجها المغرب بقيادة الملك المبدع العبقري محمد السادس باني مجد المغرب الجديد وقاهرللاعداء عاش المملكة المغربية العلوية الشريفة

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