غوتيريس: نعول على المغرب في المساعدة على تقوية الأمم المتحدة

هبة بريس

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب غوتيريش، في هذه البرقية، عن بالغ تقديره لجلالة الملك، وعن تهانئه للشعب المغربي.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه “يعول على المملكة المغربية في المساعدة على تقوية الأمم المتحدة وبناء عالم أفضل وأكثر سلاما للجميع”.

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