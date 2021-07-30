بعد إعتقال النائب ياسين العياري.. تونس توقف ​​​​​​النائب ماهر زيد..

2021-07-30 / 11:17 مساءً
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هبة بريس

أعربت حركة “النهضة” التونسية، الجمعة، عن رفضها لاعتقال نواب البرلمان ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور.
وأفادت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية بأن وحدات تابعة للأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي أوقفت النائب ماهر زيد استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الإبتدائية بمنوبة.

وذكر موقع “بيزنس نيوز” نقلا عن مصدر مطلع بوزارة الدفاع يوم الجمعة، أن عضو ائتلاف الكرامة ماهر زيد، لم يستجب لاستدعائه من قبل القضاء العسكري يوم 30 يوليو 2021.

ولم يعد النائب يستفيد من الحصانة البرلمانية منذ الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وصدورها رسميا في الرائد الرسمي.

وحكم على النائب غيابيا 4 سنوات سجنا بتاريخ 20 يناير 2017، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة، وقام باستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.

كما صدر بحقه حكم غيابي لمدة عامين في 9 مايو 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته.

وتمتع النائب الموقوف بعدم سماع الدعوى في 5 فبراير 2018 في عدة قضايا رفعها ضده وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم على الرغم من أن الوقائع التي اتهم بها كانت جدية وموثقة، حسب موقع “بيزنس نيوز”، حيث تمت مقاضاته بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة من قبل عدة أشخاص بمن فيهم وزير العدل والدفاع الأسبق غازي الجريبي.

وأعتقلت قوات أمن بالزي المدني النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري يوم الجمعة والذي اتهم الرئيس قيس سعيد على “فيسبوك” بأنه نفذ انقلابا عسكريا.

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