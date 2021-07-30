كوفيد 19..وزارة الصحة تدعو لتفادي الاكتظاظ في مراكز تلقيح بعينها

هبة بريس ـ الرباط

دعت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين إلى تفادي الاكتظاظ في مراكز تلقيح ضد مرض كوفيد 19 بعينها،مؤكدة أن عدد نقاط التلقيح تغطي جل التراب الوطني.

وذكرت الوزارة في بلاغ اليوم الجمعة، أنه في إطار المجهودات التي تقوم بها وكافة المصالح الوطنية المنخرطة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض كوفيد-19، فان الأطر الصحية؛ بمختلف المراكز الصحية ونقاط التلقيح المحدثة، تظل، من أجل التسريع من وتيرة هذه العملية الوطنية؛ معبأة لتقديم خدمة التلقيح بالجودة اللازمة وفي أفضل الظروف.

وفي هذا الإطار، ذكرت الوزارة بإلغاء شرط الولوج إلى نقط التلقيح وفق مقر السكن على اعتبار أن كل نقاط التلقيح تظل مفتوحة يوميا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، كما أن عددها وتوزيعها الجغرافي يمكن من تغطية جل التراب الوطني.

وأهابت بكل الفئات المستهدفة الانخراط في هذا المجهود الوطني بشكل يمكن من تفادي الاكتظاظ في نقط للتلقيح بعينها، على اعتبار وفرة المراكز، وكذلك تعبئة الأطر الصحية في كل نقط التلقيح لتقديم خدمة ذات جودة وفي أفضل الظروف.

كما دعت الوزارة المتقدمين إلى مراكز التلقيح، إلى الالتزام بالتوجيهات والتوصيات التي تقدمها هذه الأطر والتي تستهدف بالأساس إنجاح هذه الحملة الوطنية وحماية صحة الجميع في إطار من المسؤولية والحس الوطني.

وأهابت بجميع الفئات المستهدفة إلى الانخراط الكلي في التصدي لهذه الجائحة عبر الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والتدابير الحاجزية التي تدعو إلى التقيد الصارم بها من خلال البلاغات والوصلات التحسيسية بغية وقف التفشي المتسارع للمتحورات الجديدة للفيروس، وذلك بالتأكيد على ضرورة تفادي التجمعات أيا كانت، والالتزام في جميع الحالات بالتباعد الجسدي والاستعمال الصحيح للكمامات في الأماكن العمومية.

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