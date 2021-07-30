الصورة تعبيرية

كوفيد 19..وزارة الصحة تدعو لتفادي الاكتظاظ في مراكز تلقيح بعينها

2021-07-30 / 10:28 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

دعت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين إلى تفادي الاكتظاظ في مراكز تلقيح ضد مرض كوفيد 19 بعينها،مؤكدة أن عدد نقاط التلقيح تغطي جل التراب الوطني.

وذكرت الوزارة في بلاغ اليوم الجمعة، أنه في إطار المجهودات التي تقوم بها وكافة المصالح الوطنية المنخرطة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض كوفيد-19، فان الأطر الصحية؛ بمختلف المراكز الصحية ونقاط التلقيح المحدثة، تظل، من أجل التسريع من وتيرة هذه العملية الوطنية؛ معبأة لتقديم خدمة التلقيح بالجودة اللازمة وفي أفضل الظروف.

وفي هذا الإطار، ذكرت الوزارة بإلغاء شرط الولوج إلى نقط التلقيح وفق مقر السكن على اعتبار أن كل نقاط التلقيح تظل مفتوحة يوميا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، كما أن عددها وتوزيعها الجغرافي يمكن من تغطية جل التراب الوطني.

وأهابت بكل الفئات المستهدفة الانخراط في هذا المجهود الوطني بشكل يمكن من تفادي الاكتظاظ في نقط للتلقيح بعينها، على اعتبار وفرة المراكز، وكذلك تعبئة الأطر الصحية في كل نقط التلقيح لتقديم خدمة ذات جودة وفي أفضل الظروف.

كما دعت الوزارة المتقدمين إلى مراكز التلقيح، إلى الالتزام بالتوجيهات والتوصيات التي تقدمها هذه الأطر والتي تستهدف بالأساس إنجاح هذه الحملة الوطنية وحماية صحة الجميع في إطار من المسؤولية والحس الوطني.

وأهابت بجميع الفئات المستهدفة إلى الانخراط الكلي في التصدي لهذه الجائحة عبر الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والتدابير الحاجزية التي تدعو إلى التقيد الصارم بها من خلال البلاغات والوصلات التحسيسية بغية وقف التفشي المتسارع للمتحورات الجديدة للفيروس، وذلك بالتأكيد على ضرورة تفادي التجمعات أيا كانت، والالتزام في جميع الحالات بالتباعد الجسدي والاستعمال الصحيح للكمامات في الأماكن العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير : المغرب فاعل محوري في الأمن العالمي

خبير : المغرب فاعل محوري في الأمن العالمي

2021-07-30 / 10:53 مساءً
Photo of جامعة لقجع تحدد موعد اجراء مبارتي نصف نهائي كأس العرش

جامعة لقجع تحدد موعد اجراء مبارتي نصف نهائي كأس…

2021-07-30 / 8:23 مساءً
Photo of مراكش : إغلاق مؤسسة فندقية لخرقها الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ

مراكش : إغلاق مؤسسة فندقية لخرقها الإجراءات المتعلقة بحالة…

2021-07-30 / 8:04 مساءً
Photo of مناشدات للريسوني تُطالبه بوقف إضرابه عن الطعام .. المُختاري تطالبه بالرد

مناشدات للريسوني تُطالبه بوقف إضرابه عن الطعام .. المُختاري…

2021-07-30 / 7:46 مساءً
Photo of بتنسيق مع الديستي.. تفكيك شبكة متخصصة في إجهاض الفتيات

بتنسيق مع الديستي.. تفكيك شبكة متخصصة في إجهاض الفتيات

2021-07-30 / 6:43 مساءً
Photo of المقتضيات القانونبة الخاصة باستعمالات ” الكيف ” تدخل حيز التنفيذ

المقتضيات القانونبة الخاصة باستعمالات ” الكيف ” تدخل حيز…

2021-07-30 / 6:23 مساءً
Photo of حقوقيون يدينون الحكم الصادر في حق الناشط نور الدين العواج

حقوقيون يدينون الحكم الصادر في حق الناشط نور الدين…

2021-07-30 / 6:09 مساءً
Photo of تسجيل 9128 إصابة و35 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 9128 إصابة و35 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-07-30 / 4:45 مساءً
Photo of التلقيح ضد كورونا وجدلية الالزامية والاختيارية

التلقيح ضد كورونا وجدلية الالزامية والاختيارية

2021-07-30 / 3:57 مساءً
Photo of خبير مغربي: الوضعية الوبائية “مقلقة جدا”

خبير مغربي: الوضعية الوبائية “مقلقة جدا”

2021-07-30 / 2:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق