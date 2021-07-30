سانشيز قال إن المغرب شريك استراتيجي

إسبانيا تتحدث عن تقدم “بسيط وحذر” مع المغرب

2021-07-30 / 9:21 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعربت الحكومة الإسبانية عن استعدادها لإصلاح العلاقات مع المغرب، حيث دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى حل الأزمة مع المملكة.

وجاء حديث سانشيز، في إطار مؤتمر صحفي، من مقر الحكومة في قصر مونكلوا لاستعراض سياسة العام السابق، وفقا لما ذكره موقع ديارو الإسباني.

ونقل موقع “موروكو وورلد نيوز” أنه ردا على سؤال بشأن إحراز تقدم في إصلاح الخلاف الدبلوماسي المغربي-الإسباني الذي بدأ في أبريل الماضي، أجاب رئيس الوزراء الإسباني، قائلا: “بسيط وحذر”.

لكنه سرعان ما استكمل إجابته بالقول: “لتأكيد ما قلته في مناسبات عديدة، فإن المغرب شريك استراتيجي لبلادنا”.

وأثار استقبال إسبانيا لغالي من أجل تلقي العلاج في مستشفى بمدينة لوغرونو الشمالية في أبريل نزاعا حادا بين البلدين.

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تعليق واحد

  1. يجيب على المغرب ان يستعمل الدبلوماسية ثم الدبلوماسيا مع جمع الدوال و يرجع العلاقات مع اسبانيا و المانيا لان الاعداء المغرب كل مشكلة مع اي دولة هد مبتغاهم وهم يصفقون لقطع العلاقة مع المانيا و اسبانيا ويبحثون عن مشاكل مع الدوال الاروبيا و الوزيرة االمعادية للمغرب للي كانت السباب في دخول الرخيص الى اسبانيا للعلاج باسم مزور لانه كان مطلوب للعدالة الاسبانيا وهو يتوفر على الجنسية الاسبانيا اخدة جزائها بالاستقالة ويجيب على الوزير الخارجية المغربي ان يفكر في مصلحة البلاد .

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