رشاد حسين

بايدن يعين مسلما سفيرا لشؤون الحريات الدينية

2021-07-30 / 9:12 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

رشح الرئيس الأميركي جو بايدن رشاد حسين لمنصب سفير متجول لشؤون الحريات الدينية الدولية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن حسين هو أول مسلم يتم ترشيحه ليكون سفيرا متجولا للحرية الدينية الدولية.

وسبق لحسين المنحدر من أصول هندية مسلمة أن شغل منصب نائب المستشار القانوني للرئيس السابق باراك أوباما، ثم عينه مبعوثا خاصا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتولى في العام الأخير من إدارة أوباما منصب مبعوث خاص لمبادرة الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد إعتقال النائب ياسين العياري.. تونس توقف ​​​​​​النائب ماهر زيد..

بعد إعتقال النائب ياسين العياري.. تونس توقف ​​​​​​النائب ماهر…

2021-07-30 / 11:17 مساءً
Photo of الشرطة الألمانية تستبعد فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار ببرلين

الشرطة الألمانية تستبعد فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار…

2021-07-30 / 10:05 مساءً
Photo of وثائق داخلية أميركية : المتحور “دلتا” مُعد مثل مرض جدري الماء

وثائق داخلية أميركية : المتحور “دلتا” مُعد مثل مرض…

2021-07-30 / 9:29 مساءً
Photo of إصابات في برلين بإطلاق للنار أمام أحد المتاجر

إصابات في برلين بإطلاق للنار أمام أحد المتاجر

2021-07-30 / 7:33 مساءً
Photo of ألمانيا تلزم الوافدين بإبراز شهادة الخلو من كورونا

ألمانيا تلزم الوافدين بإبراز شهادة الخلو من كورونا

2021-07-30 / 6:54 مساءً
Photo of بدءا من فاتح غشت.. السعودية تفتح أبوابها للسياح

بدءا من فاتح غشت.. السعودية تفتح أبوابها للسياح

2021-07-30 / 5:36 مساءً
Photo of وصف قرارات الرئيس ب”الانقلاب”.. اعتقال نائب بالبرلمان التونسي

وصف قرارات الرئيس ب”الانقلاب”.. اعتقال نائب بالبرلمان التونسي

2021-07-30 / 4:23 مساءً
Photo of تونس.. قيس سعيّد يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

تونس.. قيس سعيّد يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

2021-07-30 / 2:47 مساءً
Photo of الجزائر.. وفاة عدد من مرضى كورونا بسبب نفاذ الأكسجين

الجزائر.. وفاة عدد من مرضى كورونا بسبب نفاذ الأكسجين

2021-07-30 / 1:21 مساءً
Photo of منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة تمتدّ من المغرب إلى باكستان

منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة تمتدّ من المغرب إلى…

2021-07-30 / 11:24 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق