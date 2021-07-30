بايدن يعين مسلما سفيرا لشؤون الحريات الدينية

هبة بريس ـ الرباط

رشح الرئيس الأميركي جو بايدن رشاد حسين لمنصب سفير متجول لشؤون الحريات الدينية الدولية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن حسين هو أول مسلم يتم ترشيحه ليكون سفيرا متجولا للحرية الدينية الدولية.

وسبق لحسين المنحدر من أصول هندية مسلمة أن شغل منصب نائب المستشار القانوني للرئيس السابق باراك أوباما، ثم عينه مبعوثا خاصا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتولى في العام الأخير من إدارة أوباما منصب مبعوث خاص لمبادرة الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب.

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