مراكش : إغلاق مؤسسة فندقية لخرقها الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ

هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ لولاية جهة مراكش -آسفي ،اليوم الجمعة، أنه تقرر اتخاذ قرار إداري بإغلاق مؤسسة فندقية بإقليم الحوز لتنظيمها نشاطا ترفيهيا بفضاء المسبح الرئيسي للمؤسسة، وذلك في خرق صريح للإجراءات التي أعلنتها السلطات العمومية في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وذكر البلاغ أنه “على إثر تداول مجموعة من المواقع الإلكترونية والصفحات على وسائط التواصل الاجتماعي لصور توثق لأطوار حفل موسيقي بمؤسسة فندقية تابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الحوز، باشرت المصالح الولائية تحرياتها في الموضوع بتنسيق مع مصالح عمالة إقليم الحوز ومصالح الدرك الملكي، حيث انتقلت لجنة مختلطة اليوم الجمعة، للمؤسسة المذكورة لإجراء تحقيق إداري في الموضوع، ثبت من خلاله تنظيم الوحدة الفندقية لنشاط ترفيهي مساء يوم 29 يوليوز 2021، بفضاء المسبح الرئيسي للمؤسسة، وذلك في خرق صريح للإجراءات التي أعلنتها السلطات العمومية في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).”

وتبعا لذلك ، يضيف المصدر ، فقد تقرر اتخاذ قرار إداري بإغلاق المؤسسة المذكورة .كما تم فتح بحث قضائي في الموضوع من طرف مصالح الدرك الملكي ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، قصد ترتيب الآثار القانونية وتفعيل المقتضيات الزجرية الواردة بالمرسوم بقانون رقم 292 . 20 . 2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها

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