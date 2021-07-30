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مناشدات للريسوني تُطالبه بوقف إضرابه عن الطعام .. المُختاري تطالبه بالرد

2021-07-30 / 7:46 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالبت خلود المختاري زوجة الصحافي المعتقل سلميان الريسوني من زوجها الإجابة على المناشدات التي تطالبه بوقف إضرابه عن الطعام بعدما ساءت وضعيته الصحية.

وقالت المختاري في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “ننتظر جوابك يا سليمان، ننتظر منك أن تعطينا أملا بأن تعود إلى حالتك الطبيعية، أرجوك يا سليمان باسم الحب وهاشم الذي بيننا، أوقف إضرابك عن الطعام”.

وكانت هيئة دفاع الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 113 يوما، قد أكدت أنه أبدى استعداده للتجاوب مع المناشذات التي تطالبه بوقف إضرابه عن الطعام.

وكشفت الهيئة في بيان عممته على وسائل الإعلام، مساء أمس الخميس، عقب تمكنها من زيارة موكلها، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، أنه “قرأ بتأني مناشدة الجميع بتوقيف إضرابه عن الطعام، و بإلحاح و إصرار منا كدفاع، و في جو من التأثر البالغ والإنساني وبعد رجائنا الملح لاحظنا تجاوبا مع هذا الكم الهائل من التضامن و المؤازرة الإنسانية والنضالية ، وقد كان وقع ذلك على نفسيته ونفسيتنا أيضا إيجابيا، بحيث أعطانا مهلة معقولة ليجيبنا عن ذلك في أقرب الآجال”.

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