تارودانت : البام يعزز صفوفه بإلتحاق اعضاء سابقين من البيجيدي بهوارة

2021-07-30 / 7:18 مساءً
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هبة بريس

عزز حزب الأصالة والمعاصرة بأولاد التايمة، صفوفه بإنضمام اعضاء سابقين بحزب العدالة والتنمية، تزامنا مع طي الحزبين مركزيا لخلافاتهما السياسية استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة .

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن الأمين العام لحزب البام ، قد إستقبل عدد من الملتحقين بالحزب، قادمين من حزب “البيجيدي”، من أجل الترشح للانتخابات الجماعية، من ضمنهم اسماء بارزة ولها حضور ميداني، من ضمنهم المستشارين السابقين، سيروا شؤون بلدية أولاد التايمة، ضمنهم ” أحمد فايز و حميد الحايل” .

وكشفت مصادر عليمة، أن مهندس الالتحاقات الجديدة بإقليم تارودانت، هو رجل الاعمال ” حميد الماسي” الذي أصبح ورقة صعبة في عملية الاستقطاب والاقناع والتي اربكت عدد من الأحزاب المشاركة بالاقليم.

ووصف كثير من المتابعين الاجتماع التنسيقي بين قيادات حزب التراكتور والمصباح على بعد أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية وتوقيع بيان مشترك بينهما، يمكن أن يمهمد لتحالف سياسي ينهي مرحلة تبادل الاتهامات طيلة العشر سنوات الأخيرة، وان حزب ” البيجيدي” يريد ” البام ” بجانبه بالأغلبية في حالة تصدره للانتخابات المقبلة، حتى لا يكون وحيدا في مواجهة حزب الأحرار وحلفاءه من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

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