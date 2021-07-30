بوتين يبرق الملك: “مرتاحون للعلاقات الودية بين بلدينا”

هبة بريس

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس فيدرالية روسيا فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد.

وأعرب بوتين، في هذه البرقية، عن أخلص التهاني والمتمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والنجاح، وللشعب المغربي بالسعادة والازدهار.

كما أعرب الرئيس الروسي عن ارتياحه للعلاقات الودية بين المغرب وروسيا، معبرا عن اقتناعه أنه ” بفضل جهودنا المشتركة، سنواصل تطوير التعاون الثنائي البناء”، في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة لاهتمامات الشعبين، وتعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.

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