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رئيس البرلمان العربي: المغرب حقق إنجازات تنموية غير مسبوقة

2021-07-30 / 5:52 مساءً
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هبة بريس - الرباط

هنَّأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك محمد السادس، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، بمناسبة ذكرى عيد العرش، مؤكداً أنها مناسبة وطنية عزيزة على كل مغربي وعربي، وتُجسد معاني البيعة والوفاء لقائد البلاد ورمز وحدتها وسيادتها.

وبهذه المناسبة، أشاد “العسومي” بما حققته المملكة المغربية من إنجازات تنموية غير مسبوقة تبعث على الفخر والاعتزاز في مختلف المجالات، وذلك في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مثمناً أيضاً السياسات الحكيمة والمتوازنة لجلالته، والتي عززت من الدور العربي والإقليمي والدولي للمملكة المغربية.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن أصدق التمنيات للملك محمد السادس بموفور الصحة ودوام العافية، سائلاً الله عز وجل للمملكة المغربية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

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