تسجيل 9128 إصابة و35 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 9128 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 615.999 حالة في المغرب.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9732.

وتم التأكد من 4425 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 557.408.

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