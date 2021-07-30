رضا غرسلاوي

تونس.. قيس سعيّد يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

2021-07-30 / 2:47 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الخميس، رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، بحسب ما أفادت به الرئاسة التونسية، في بلاغ.

وأوضح البلاغ، أن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن غرسلاوي أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، طبقا للفصل 89 من الدستور.

ويعد هذا التعيين الأول من نوعه منذ أن جمد الرئيس التونسي، يوم الأحد الماضي، أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، وأعفى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه.

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