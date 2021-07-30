تسجيل أربع هزات أرضية بإقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 هزات أرضية بإقليم الدريوش تراوحت قوتها ما بين 3,8 و4,7 درجات على سلم ريشتر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هاته الهزات وقعت على التوالي على الساعة التاسعة صباحا و38 دقيقة (غرينيتش+1)، والتاسعة صباحا و58 دقيقة (غرينيتش+1)، والعاشرة صباحا و13 دقيقة (غرينيتش+1)، والعاشرة صباحا و23 دقيقة (غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأولى سجلت على عمق 17 كلم عند التقاء خط العرض 35.564 درجة شمالا وخط الطول 3.581 درجة غربا، والثانية على عمق 10 كلم عند التقاء خط العرض 35.645 درجة شمالا، وخط الطول 3.592 درجة غربا.

وأشار إلى أن الهزة الثالثة وقعت على عمق 13 كلم عند التقاء خط العرض 35.596 درجة شمالا، وخط الطول 3.579 درجة غربا، والرابعة على عمق 14 كلم عند التقاء خط العرض 35.670 درجة شمالا، وخط العرض 3.548 درجة غربا.

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