في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

نجلاء مزيان: هبة بريس

تزامنا و عيد العرش، وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر صفحاتها بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، رسالة إلى المغاربة تدعوهم من خلالها إلى زرع حب الوطن في الأبناء.

و كتبت رأفت:” علموا أولادكم حب الوطن فحب الوطن كنز ليس له ثمن.. حفظ الله السلطان محمد بن الحسن وانصر على يده هذا الشعب واحفظه من المحن”.

و أضافت :” الذكرى 22 لتربع جلالتكم على عرش أسلافكم المنعمين، عيد العرش المجيد، ذكرى نخلدها بكل حب وفخر ونجدد فيها الولاء والطاعة للسدة العالية بالله، أدامكم الله فخرا وذخرا لهذا الوطن الحبيب يا صاحب الجلالة، حفظكم الله من كل شر ومكروه ودام وطننا في أمن وأمان تحت قيادتكم الرشيدة “.

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