رئيس الوزراء الإسرائيلي ل”الملك”: “العلاقات بين اسرائيل والمغرب تتوسع يوما بعد يوم”

هبة بريس - الرباط

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، برسالة إلى الملك محمد السادس.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن بينيت بعث برسالة تهنئة إلى الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على العرش.

وأكد بينيت في رسالته، على أن العلاقات الإسرائيلية المغربية تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بين البلدين.

وأفاد بينيت بأن العلاقات الثنائية تتوسع يوما بعد يوم، في مجالات عدة، أهمها السياحة والطيران والاقتصاد ومجالات كثيرة أخرى، متمنيا للمملكة المغربية المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة الملك محمد السادس.

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