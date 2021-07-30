“التعليم” تعلن عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، أنها نشرت ببوابتها الرسمية www.men.gov.ma نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش برسم سنة 2021.

وأضاف بلاغ صادر عن الوزارة أن نتائج هذه الحركة أسفرت عن انتقال ما مجموعه 386 مفتشة ومفتشا بنسبة استفادة بلغت 45.41% موزعين كما يلي:

 التعليم الابتدائي: 150 بنسبة 53%؛

 التعليم الثانوي : 152 بنسبة 40.53 %؛

 التخطيط التربوي : 05 بنسبة 26.32%؛

 التوجيه التربوي : 12 بنسبة 15.58%؛

 المصالح المادية والمالية : 67 بنسبة 69.79 %.

وقد شارك في هذه الحركة ما مجموعه 850 مفتشة ومفتشا موزعين على الشكل التالي:

 التعليم الابتدائي: 283 مفتشة ومفتشا؛

 التعليم الثانوي: 375 مفتشة ومفتشا؛

 التخطيط التربوي: 19 مفتشة ومفتشا؛

 التوجيه التربوي: 77 مفتشة ومفتشا؛

 المصالح المادية والمالية: 96 مفتشة ومفتشا.

كما أعلنت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون، وعلى كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها، والتي ستعمل على إرسالها في إرسالية واحدة إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها،

وذلك قبل 10 شتنبر 2021، علما انه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

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