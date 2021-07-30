راشد الغنوشي

الغنوشي: “الشارع التونسي سيتحرك للدفاع عن ديموقراطيته”

2021-07-30 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن حزبه تحمل جزءا من مسؤولية الأخطاء التي حدثت خلال الأعوام الماضية في تونس، معربا عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد القرارات الأخيرة.

وأضاف الغنوشي في مقابلة مع “فرانس برس” أنه منذ صدور القرارات “ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع مساعديه، داعيا لإجراء حوار وطني في البلاد”.

وتابع قائلا أن “الحركة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة”.

وأشار إلى أنه في حالة لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال عن البرلمان“.

وواصل “لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان”.

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‫2 تعليقات

  2. النهضة هي أخطر ما يهدد الديموقراطية بتونس.
    و على رئيس الدولة بالتعاون مع الشعب التونسي وضع حد لعجرفة الغنوشي و تهديداته الخبيثة.

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