الملك محمد السادس والعاهل السعودي

العاهل السعودي يبرق الملك: “متنمياتنا لكم بالصحة والسعادة”

2021-07-30 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،عاهل المملكة العربية السعودية ، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة ذكرى تولي جلالتكم مهام الحكم في بلدكم، أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

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