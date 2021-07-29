فاس : احتجاج نقابي بمستشفى الغساني

2021-07-29 / 11:46 مساءً
0
ع محياوي ـ هبة بريس

عرف اليوم الخميس 29 يوليوز الجاري، المستشفى الجهوي الغساني بفاس, وقفة احتجاجية من تنظيم النقابة الوطنية للصحة في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

واحتجت الاطر العاملة بالمستشفى على الوضعية الأمنية المزرية التي يعرفها القطاع والتي كان آخرها الإعتداء على طبيب بقسم المستعجلات

ورفعت خلال هذه الوقفة العديد من الشعارات المطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة كما عبر المحتجون عن استيائهم من الوضع المتردي للمستشفى و انعدام الأمن داخله ناهيك عن مشاكل اخرى اجمعت في الاتي :

-سوء التدبير والفوضى بمصلحة المستعجلات وغياب الامن

غياب عملية الفرز ومسالك ومسارات المرضى.

غياب تنسيق محكم بين مختلف مستشفيات فاس وجميع مؤسساته الصحية مما يولد غضب و سخط المواطنين.

غياب بعض التخصصات الطبية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مركز افريقي ..المغرب “نموذج في مجال التلقيح” ضد كورونا

مركز افريقي ..المغرب “نموذج في مجال التلقيح” ضد كورونا

2021-07-29 / 11:32 مساءً
Photo of توقيف شخصين متلبسين بسرقة حديد مجمع الفوسفاط ضواحي خريبكة

توقيف شخصين متلبسين بسرقة حديد مجمع الفوسفاط ضواحي خريبكة

2021-07-29 / 9:30 مساءً
Photo of بوريطة : افتتاح قنصليات في الصحراء ثمرة للرؤية المتبصرة للملك

بوريطة : افتتاح قنصليات في الصحراء ثمرة للرؤية المتبصرة…

2021-07-29 / 9:16 مساءً
Photo of القضاء يدين الناشط نور الدين العواج بسنتين من السجن النافذ

القضاء يدين الناشط نور الدين العواج بسنتين من السجن…

2021-07-29 / 8:18 مساءً
Photo of عيد العرش .. الملك يصدر عفوه السامي على 1243 شخصا

عيد العرش .. الملك يصدر عفوه السامي على 1243…

2021-07-29 / 7:52 مساءً
Photo of فنانون مغاربة يوقعون عريضة تناشد الريسوني وقف إضرابه عن الطعام

فنانون مغاربة يوقعون عريضة تناشد الريسوني وقف إضرابه عن…

2021-07-29 / 7:03 مساءً
Photo of بعد حرمانهم من منحة التعليم العالي .. طلبة يراسلون العثماني

بعد حرمانهم من منحة التعليم العالي .. طلبة يراسلون…

2021-07-29 / 6:20 مساءً
Photo of مطالب برلمانية لمناقشة المشاركة المخيبة للمغرب بالألعاب الأولمبية بطوكيو

مطالب برلمانية لمناقشة المشاركة المخيبة للمغرب بالألعاب الأولمبية بطوكيو

2021-07-29 / 6:07 مساءً
Photo of حصيلة ثقيلة.. تسجيل 8995 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

حصيلة ثقيلة.. تسجيل 8995 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا…

2021-07-29 / 4:48 مساءً
Photo of سلطات مديونة تحقق في تسلم “عون سلطة” لرشوة في ملف بناء

سلطات مديونة تحقق في تسلم “عون سلطة” لرشوة في…

2021-07-29 / 2:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق