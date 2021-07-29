فاس : احتجاج نقابي بمستشفى الغساني

ع محياوي ـ هبة بريس

عرف اليوم الخميس 29 يوليوز الجاري، المستشفى الجهوي الغساني بفاس, وقفة احتجاجية من تنظيم النقابة الوطنية للصحة في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

واحتجت الاطر العاملة بالمستشفى على الوضعية الأمنية المزرية التي يعرفها القطاع والتي كان آخرها الإعتداء على طبيب بقسم المستعجلات

ورفعت خلال هذه الوقفة العديد من الشعارات المطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة كما عبر المحتجون عن استيائهم من الوضع المتردي للمستشفى و انعدام الأمن داخله ناهيك عن مشاكل اخرى اجمعت في الاتي :

-سوء التدبير والفوضى بمصلحة المستعجلات وغياب الامن

غياب عملية الفرز ومسالك ومسارات المرضى.

غياب تنسيق محكم بين مختلف مستشفيات فاس وجميع مؤسساته الصحية مما يولد غضب و سخط المواطنين.

غياب بعض التخصصات الطبية

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