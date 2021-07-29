الصورة من الارشيف

مركز افريقي ..المغرب “نموذج في مجال التلقيح” ضد كورونا

2021-07-29 / 11:32 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أكد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المغرب أصبح “نموذجا في مجال التلقيح” ضد (كوفيد-19).

وقال مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اليوم الخميس بمقر هذه الوكالة التابعة للاتحاد الإفريقي، مع السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا السيد محمد العروشي “إننا نعترف بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال التلقيح بالقارة الإفريقية. فقد أصبح المغرب نموذجا في مجال التلقيح”.

وأضاف نكينغاسونغ قائلا “كنا سعداء للغاية بقرار المملكة البدء في إنتاج اللقاحات”، مشيدا بهذه المبادرة النبيلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي ستساهم في مكافحة جائحة كوفيد-19 بشكل فعال.

كما سلط مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الضوء على الدعم الذي يقدمه المغرب للاتحاد الإفريقي ولهذه الوكالة المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي قصد مكافحة هذه الجائحة.

ومضى قائلا “لقد كان المغرب حاضرا منذ ظهور الوباء لدعمنا في كل جهودنا وللتعبير عن تضامن فعال” تجاه البلدان الإفريقية، مذكرا في هذا الصدد، بالمساعدة الطبية التي تم إرسالها إلى عدة دول أفريقية بتعليمات سامية لجلالة الملك من أجل تقديم الدعم والمساعدة لها في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وخلال هذا اللقاء، استعرض مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والدبلوماسي المغربي الحالة الوبائية في القارة وسبل مكافحة الجائحة.

كما سلط الجانبان الضوء على تضامن المملكة الفعال مع البلدان الإفريقية منذ بداية تفشي الوباء.

وتناول العروشي ونكينغاسونغ أيضا الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة والمبادرات التي اتخذها جلالة الملك للحد من تفشي كوفيد-19.

وفي هذا السياق، تطرق الطرفان إلى استراتيجية التلقيح التي اعتمدها المغرب ومشروع تصنيع اللقاحات في المملكة وتأثيره على المستويين الوطني والقاري.

كما اغتنم مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه الفرصة للتعبير عن تهانئه الحارة للمملكة بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس : احتجاج نقابي بمستشفى الغساني

فاس : احتجاج نقابي بمستشفى الغساني

2021-07-29 / 11:46 مساءً
Photo of توقيف شخصين متلبسين بسرقة حديد مجمع الفوسفاط ضواحي خريبكة

توقيف شخصين متلبسين بسرقة حديد مجمع الفوسفاط ضواحي خريبكة

2021-07-29 / 9:30 مساءً
Photo of بوريطة : افتتاح قنصليات في الصحراء ثمرة للرؤية المتبصرة للملك

بوريطة : افتتاح قنصليات في الصحراء ثمرة للرؤية المتبصرة…

2021-07-29 / 9:16 مساءً
Photo of القضاء يدين الناشط نور الدين العواج بسنتين من السجن النافذ

القضاء يدين الناشط نور الدين العواج بسنتين من السجن…

2021-07-29 / 8:18 مساءً
Photo of عيد العرش .. الملك يصدر عفوه السامي على 1243 شخصا

عيد العرش .. الملك يصدر عفوه السامي على 1243…

2021-07-29 / 7:52 مساءً
Photo of فنانون مغاربة يوقعون عريضة تناشد الريسوني وقف إضرابه عن الطعام

فنانون مغاربة يوقعون عريضة تناشد الريسوني وقف إضرابه عن…

2021-07-29 / 7:03 مساءً
Photo of بعد حرمانهم من منحة التعليم العالي .. طلبة يراسلون العثماني

بعد حرمانهم من منحة التعليم العالي .. طلبة يراسلون…

2021-07-29 / 6:20 مساءً
Photo of مطالب برلمانية لمناقشة المشاركة المخيبة للمغرب بالألعاب الأولمبية بطوكيو

مطالب برلمانية لمناقشة المشاركة المخيبة للمغرب بالألعاب الأولمبية بطوكيو

2021-07-29 / 6:07 مساءً
Photo of حصيلة ثقيلة.. تسجيل 8995 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

حصيلة ثقيلة.. تسجيل 8995 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا…

2021-07-29 / 4:48 مساءً
Photo of سلطات مديونة تحقق في تسلم “عون سلطة” لرشوة في ملف بناء

سلطات مديونة تحقق في تسلم “عون سلطة” لرشوة في…

2021-07-29 / 2:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق