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العثور على جثة شاب بمنزل مهجور يستنفر درك طرفاية

2021-07-29 / 11:13 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

عثر مساء اليوم الخميس، بجماعة الطاح القروية، على شاب عشريني مشنوقا داخل حجرة بأحد المنازل المهجورة، غير بعيد من (مركز جماعة الطاح).

الحادث خلف هلعا و حسرة و ذعرا داخل الأسرة بالإضافة إلى الجيران.

و حين علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية، وكذا عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، إلى مكان الحادث من أجل فتح تحقيق في ملابسات الحادث، في ما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن بلمهدي بالعيون.

وحسب مصادر من مكان الحادث الذي أكد أن الهالك يعاني من اضطراب ودائم العزلة.

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