الأمم المتحدة تمثل إطارا “حصريا وتوافقيا” لحل دائم للنزاع حول الصحراء (وزير خارجية مالاوي)
ندوة صحفية مشتركة بين ناصر بوريطة و أيزنهاور ندوا

وزيرخارجية مالاوي يؤكد دعم بلاده “الثابت” للوحدة الترابية للمغرب

2021-07-29 / 9:45 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية المالاوي السيد أيزنهاور ندوا مكاكا، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل دعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة كإطار “حصري وتوافقي” لحل النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.

وقال ندوا مكاكا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، “إن بلادي ستواصل دعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة كإطار حصري وتوافقي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي”.

وجدد رئيس دبلوماسية مالاوي، الذي ترأس مع السيد بوريطة حفل افتتاح القنصلية العامة لبلاده في العيون، التأكيد على دعم بلاده “الثابت” للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء.

وقال إنه بافتتاح قنصلية عامة في العيون، تؤكد مالاوي مجددا التزامها طويل الأمد بمواصلة تطوير الشراكة التي تربطها بالمملكة المغربية، معربا عن “قناعته ” بأن هذا الحدث “الكبير” سيدشن حقبة جديدة تتميز بتطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير خارجية مالاوي عن أمله في أن يساهم افتتاح هذه القنصلية في تعميق الحوار السياسي وتطوير المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين.

وسجل أن مدينة العيون تتوفر على مؤهلات تتيح لها أن تكون القطب الاقتصادي لإفريقيا في المستقبل، وأن تساهم بشكل إيجابي في تنمية القارة، معربا عن “اعجابه” بجودة البنيات التحتية التي تزخر بها.

وأشار إلى أن مالاوي مستعدة لاغتنام جميع الفرص التي تتيحها الجهة بفضل تطورها الاقتصادي وجودة خدمات التربية والتكوين التي تقدمها

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