الموجة الرابعة من الوباء تبدأ في إيطاليا

هبة بريس ـ ايطاليا

أعلنت مؤسسة جيمبي الصحية، اليوم الخميس، أن موجة رابعة من وباء “كوفيد 19” بدأت رسميا في إيطاليا، حيث ارتفعت الوفيات بنسبة 46% في غضون أسبوع واحد.

ووفقا للمؤسسة، سجلت البلاد 111 حالة وفاة في الفترة من 21 إلى 27 يوليو/ تموز، وهي زيادة بنسبة 46% عن الأسبوع السابق. كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 64.8% لتصل إلى 31963 حالة في نفس الأسبوع.

وزاد عدد الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات بنسبة 34.9%، فيما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة الآن بنسبة 14.5% عن الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت المؤسسة الإيطالية.

في الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي تمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.

كما فرض استخدام التصاريح الصحية في الأحداث التي تجري في الأماكن المغلقة، مع معايير جديدة للترميز اللوني للمناطق بموجب حزمة تدابير الاستجابة للوباء.

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