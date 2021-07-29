الموجة الرابعة من الوباء تبدأ في إيطاليا

2021-07-29 / 9:09 مساءً
0
هبة بريس ـ ايطاليا

أعلنت مؤسسة جيمبي الصحية، اليوم الخميس، أن موجة رابعة من وباء “كوفيد 19” بدأت رسميا في إيطاليا، حيث ارتفعت الوفيات بنسبة 46% في غضون أسبوع واحد.

ووفقا للمؤسسة، سجلت البلاد 111 حالة وفاة في الفترة من 21 إلى 27 يوليو/ تموز، وهي زيادة بنسبة 46% عن الأسبوع السابق. كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 64.8% لتصل إلى 31963 حالة في نفس الأسبوع.

وزاد عدد الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات بنسبة 34.9%، فيما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة الآن بنسبة 14.5% عن الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت المؤسسة الإيطالية.

في الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي تمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.

كما فرض استخدام التصاريح الصحية في الأحداث التي تجري في الأماكن المغلقة، مع معايير جديدة للترميز اللوني للمناطق بموجب حزمة تدابير الاستجابة للوباء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرتغال…ترفع قيد الكمامة اعتبارا من سبتمبر

البرتغال…ترفع قيد الكمامة اعتبارا من سبتمبر

2021-07-29 / 8:37 مساءً
Photo of القضاء الإسباني يقرر حفظ دعوى ضد المجرم غالي بتهم التعذيب

القضاء الإسباني يقرر حفظ دعوى ضد المجرم غالي بتهم…

2021-07-29 / 5:29 مساءً
Photo of تونس.. القضاء يبدأ تحقيقات مع مسؤولين ونواب في البرلمان

تونس.. القضاء يبدأ تحقيقات مع مسؤولين ونواب في البرلمان

2021-07-29 / 4:22 مساءً
Photo of تونس: المشيشي ينفي تعرضه لـ”الاعتداء” في قصر قرطاج

تونس: المشيشي ينفي تعرضه لـ”الاعتداء” في قصر قرطاج

2021-07-29 / 2:55 مساءً
Photo of قيس سعيد: “تمت سرقة حوالي 5 مليار دولار من أموال الشعب “

قيس سعيد: “تمت سرقة حوالي 5 مليار دولار من…

2021-07-29 / 11:40 صباحًا
Photo of تونس.. قيس سعيد يقيل مدير التلفزيون العمومي

تونس.. قيس سعيد يقيل مدير التلفزيون العمومي

2021-07-29 / 9:37 صباحًا
Photo of الرئيس التونسي: لدي قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد وهذا ما سنفعله معهم

الرئيس التونسي: لدي قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد…

2021-07-29 / 12:04 صباحًا
Photo of استعادة مجوهرات سطا عليها مسلح من دار “شوميه” في باريس

استعادة مجوهرات سطا عليها مسلح من دار “شوميه” في…

2021-07-28 / 10:41 مساءً
Photo of 100 دولار لمن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا

100 دولار لمن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا

2021-07-28 / 6:33 مساءً
Photo of الإمارات.. فتح الباب أمام جميع ممارسي هذه المهنة للحصول على إقامة ذهبية

الإمارات.. فتح الباب أمام جميع ممارسي هذه المهنة للحصول…

2021-07-28 / 6:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق